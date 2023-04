Segob desconoce investigación de Andorra, en contra de Peña Nieto

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló no tener conocimiento sobre investigaciones relacionadas por Andorra contra el expresidente Enrique Peña Nieto, en relación a vuelos que realizó en aviones del abogado Juan Collado, el funcionario aseguró que en el caso que se requiera alguna información existen las instancias correspondientes para realizarla, pero dijo que por el momento su dependencia desconoce el caso. Al menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna investigación de Andorra contra el expresidente Peña Nieto. No tenemos información alguna”, expresó el tabasqueño en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de este jueves 27 de abril. En este contexto Adán Augusto López dijo que sí conoce sobre una investigación que el gobierno de Andorra tiene abierta sobre el abogado Juan Collado, por presuntamente tener una cuenta bancaria abierta en ese país.

