Seguridad jurídica a inversión, plantea Monreal ante empresarios de Querétaro

Ricardo Monreal manifestó que México se encuentra en un proceso de transición política inacabada por lo que hay que preparase y generar condiciones propicias para que la productividad y para que los negocios prosperen en el país.

En este sentido, el senador de Morena reconoció que la única manera de que haya más inversiones y de más prosperidad, es con la seguridad jurídica.

“Si el Estado mexicano no es capaz de otorgar seguridad jurídica a las inversiones, si no es capaz de respetar el Estado de Derecho; las inversiones se detienen y las inversiones no se generan como uno las desea” afirmó.

Durante una reunión con empresarios de Querétaro, estado gobernado por el PAN, Monreal Ávila señaló que para que el país, pueda prosperar, se requiere tener garantizada la seguridad jurídica de las inversiones y la observancia del Estado de Derecho.

El zacatecano aceptó que México está en proceso de transición, y a pesar de que hay mayorías en las Cámaras la confrontación dificulta cada día más los acuerdos.

“Por eso es que, en el Congreso mexicano, las reformas a la Constitución y a leyes nos cuestan cada día más trabajo”, indicó.

Mencionó que la primera etapa de reformas legislativas se logró con el 80 por ciento de iniciativas aprobadas por consenso, sin embargo, en esta segunda etapa, dijo, no se han logrado los mismos resultados.

“Había tres reformas que el presidente se planteó en la segunda etapa y las tres con dificultades: la Reforma Eléctrica, que se rechazó la reforma constitucional; es decir, no se lograron las dos terceras partes.

La Reforma a la Guardia Nacional que ocurrió por dos vías, una por la vía ordinaria de leyes reglamentarias y la otra por la reforma constitucional que ayer o antier suspendimos, regresamos a comisiones y estamos a la espera de acuerdos en los próximos días.

Y una tercera reforma que se planteó el Presidente de la República, es la Reforma Electoral. Las tres con dificultades”, recordó.

Al abordar su visión de país con empresarios panistas, el senador Monreal consideró que el panorama de México es complejo porque la anticipación de la sucesión presidencial ha resultado ser un error porque los aspirantes, llamados también “corcholatas” distraen sus propósitos fundamentales, se anticipa mucho tiempo el proceso interno y se generan distorsiones en el proceso democrático.

“Por esa razón creo que también los esquemas políticos tradicionales de participación se han alterado y por eso, aunque Morena como partido en el Gobierno y el propio Presidente gozan de un alto nivel de aceptación popular, no está resuelto el problema de la sucesión. Tenemos que buscar de qué manera, por la vía pacífica y por la vía electoral, se siguen renovando los poderes públicos del país”, mencionó.

En este sentido, Ricardo Monreal consideró que ahora tenemos una gran dificultad en nuestra relación con Estados Unidos debido a que algunos sectores no sólo tienen escepticismo sino nerviosismo sobre cómo se va a desarrollar y resolver el tema de la sucesión.

Al referirse al tema de la inseguridad, Monreal Ávila afirmó que el problema de la inseguridad sí se puede resolver en el corto plazo si el gobierno se decide a revisar y reforzar su estrategia para confrontar al crimen organizado.

“No hay en el país ningún cartel, ninguna organización criminal más importante que el Estado Mexicano, no lo hay, y creo que es de estrategia lo que nos está fallando. Coordinación, labores de inteligencia, eficacia en el combate o la estrategia misma no está funcionando, para mí; debe de reforzarse y debe de enriquecerse”, puntualizó.

