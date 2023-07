Señor presidente AMLO, es usted un machista; Xóchitl Gálvez Ruiz

Por Raúl Ruiz-Tanya Acosta/Reporteros.

La senadora Xóchitl Gálvez, del grupo parlamentario del PAN, respondió duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el mandatario asegurara que la legisladora será la candidata de la oposición, elegida por un grupo de poder encabezado por Claudio X. González, a través de sus redes sociales, Gálvez, quien fuera comisionada de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Vicente Fox, le demandó respeto a López Obrador y lo tildó de machista. “Señor presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante”, escribió en sus redes sociales Xóchitl Gálvez, quien en 2010 fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo. “Señor Presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”.Activista y empresaria, Gálvez manifestó que López Obrador no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, “porque usted, señor Presidente, es un machista”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...