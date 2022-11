Sheinbaum destaca trabajo de Fiscalía CDMX en feminicidios

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno destacó el trabajo realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

Sobre dicho tema la mandataria capitalina destacó que, gracias a la intervención de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, el crimen de la joven de 27 años no quedará impune.

“Que no haya encubrimiento, que no haya corrupción, justicia en todos los casos, pero en particular en el caso de los feminicidios, en la medida que no haya impunidad, que se acabe con la impunidad y que haya justicia, en esa medida vamos a tener menos feminicidios”, aclaró.

Por otra parte y sin apartarse del caso, Sheinbaum Pardo lamentó que en este crimen se intente encubrir a los presuntos responsables y señaló que seguirá alzando la voz para que se haga justicia en el caso de Ariadna.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...