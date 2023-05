Sheinbaum provocó hacinamiento de migrantes, en Plaza Giordano Bruno: Sandra Cuevas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para que dé solución al tema de migrantes hacinados en la Plaza Giordano Bruno, asunto que se había resuelto con la apertura de la Casa del Migrante Cuauhtémoc pero que con el cierre de otros albergues por parte del gobierno de la Ciudad arroja más personas a la colonia Juárez, en un recorrido realizado a la Plaza Giordano Bruno, la alcaldesa de Cuauhtémoc constató la manera en la que se ha llenado, de nuevo, este espacio, no obstante que el pasado 20 de abril inauguró la Casa del Migrante Cuauhtémoc en la calle Roma número 40 de la colonia Juárez. Ante el fenómeno migratorio que ya afecta seriamente a las y los vecinos de la colonia Juárez, la titular de la demarcación envió un mensaje a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo a quien acusó de cerrar las casas del migrante en la capital del país “para que, entonces, vinieran todos a esta zona y así afectar a los vecinos y vecinas de la colonia Juárez y de la Cuauhtémoc, ¿por qué? Porque no queremos a la 4T, porque no queremos a Morena”. Sandra Cuervas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, resaltó que “nuevamente tenemos saturada la Plaza Giordano Bruno por nuestros hermanos migrantes” a pesar de que se instaló una Casa del Migrante Cuauhtémoc para atender este problema social y para poder recibir a los hermanos en condiciones dignas y seguras.

