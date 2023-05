“Si quieres coordinar una campaña, pide licencia”, advierte Ebrard a gobernadores

Bien dicen que en épocas de campañas es imposible que prevalezcan las buenas intenciones y se respeten las posturas fijadas entre los aspirantes. De ahí la molestia que manifiesta el secretario de Relaciones Exteriores , Marcelo Ebrard luego de que algunos gobernadores han mostrado su apoyo a algunos de los aspirantes presidenciables en 2024, por lo que ha pedido a los mandatarios estatales a respetar la investidura y actuar con prudencia, porque “no se vale que quieran las dos cachuchas ¿no?”.

Al profundizar en el tema, afirmó que con esas actitudes se contraponen a lo que marca la ley e incluso a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“O sea, no te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de una o de uno de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite. ¿Cómo no puedes ser coordinador o coordinadora de una campaña? Si quieres ser… coordinar, si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse”, advirtió.

