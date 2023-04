Si se pierde el Inai, se pierde pilar de democracia: Ibarra

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no debe desaparecer, ya que tutela, defiende y promueve dos derechos humanos que atienden las necesidades de la sociedad: el acceso a la información y la protección de sus datos personales, reiteró la Comisionada Presidenta de esta Institución, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

«Si llegara en alguna circunstancia a desaparecer el INAI estaríamos ante un retroceso en materia de derechos humanos, contrario al principio de progresividad, y creo que hemos dado muestras muy claras de cómo el INAI defiende los derechos de las personas.»Se cree que las facultades, las tareas que realiza el INAI, podrían pasar a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, o bien podría realizarlas la Fiscalía General de la República y bueno, pues no, la respuesta es que eso no puede suceder.

