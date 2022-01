Sigo en defensa de las víctimas de los abusos de autoridad, afirma Ricardo Monreal

• De manera personal yo no voy a arrear banderas, no voy a declinar en mi propósito de justicia para Veracruz, subraya el senador

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que, aunque la Comisión para investigar los abusos de autoridad en Veracruz sea disuelta, continuará defendiendo a las víctimas y seguirá de cerca el caso de José Manuel del Río Virgen.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que cuando se tiene principios, dignidad y se lucha por la justicia, no se tiene temor ni hay tregua.

“De manera personal yo no voy a arrear banderas, no voy a declinar en mi propósito de justicia para Veracruz, pero también para otros estados del país que padecen también este tipo de arbitrariedades, abuso de poder o persecución política”.

Agregó que, como responsable del Grupo, no le gusta que haya diferencias, por lo que respeta la decisión de las y los legisladores. “En esta decisión no me acompañaron y lo respeto, respeto la posición de ellos”, dijo.

“No le conviene al Presidente de la República, tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación, tener a la mitad dividida y por esa razón, no importa, no importa, lo que importa es que no vamos a arrear banderas y que no vamos a abandonar causas”.

Explicó que hay diferencias dentro del grupo, por lo que respetará la opinión de la mayoría y no impondrá su voluntad. “Hoy no me acompañaron todos a una decisión”.

Indicó que es un error no abanderar estas causas; sin embargo, reveló que no tiene al grupo conmigo completo de su lado, pero continuará luchando por los desprotegidos.

“La congruencia y la dignidad se encuentran por encima de todo, y yo soy así, así es que no pasa nada. Estoy tranquilo, no voy a dejar solas a las víctimas”, enfatizó Monreal Ávila

Además, asentó que su puesto como coordinador del Grupo Parlamentario nunca estuvo en riesgo, pues las y los senadores de la bancada sólo estaban en contra de la creación de la Comisión.

