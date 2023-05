Sigue impune asesinato de activista Cecilia Monzón, a un año de su muerte

Por Raúl Ruiz/Reportero.

A un año del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista reconocida en temas de perspectiva de género por su defensa de los derechos de las mujeres, en especial de aquéllas en situaciones de vulnerabilidad, no ha habido justicia y el proceso para condenar a los asesinos materiales e intelectual se ha estancado, no avanza por el uso de los artilugios legales de la defensa de los asesinos y por la falta de interés y/o desidia de algunas áreas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El sábado 21 de mayo de 2022 fue asesinada en el interior de su camioneta por dos sujetos armados, quienes a bordo de una motocicleta dispararon en seis ocasiones contra su vehículo, las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Puebla arrojaron que dicho atentado fue perpetrado por Jair Mauricio Domínguez Rodríguez (sobrino de Javier López Zavala) y Silvestre Ramírez Vargas; quienes habían estado vigilando a Cecilia Monzón desde días atrás, por órdenes de Javier López Zavala (ex diputado local, diputado federal, secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres y candidato a gobernador del Estado de Puebla en 2010).

