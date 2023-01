Sindicato del Metro CDMX reitera denuncia, por carencias para mantenimiento del Metro

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez-Roberto Meléndez/Reporteros.

Ante la grave situación por la que atraviesa el Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro trabajadores sindicalizados comprometidos con los usuarios de manera espontánea se han dado a la tarea de colocar mantas, carteles en diferentes estaciones de la red, denunciando la falta de presupuesto para atender el debido mantenimiento, actividad que no es nueva, ya que por años los trabajadores de las diferentes áreas, mediante oficios y todas las vías posibles han alertado a las autoridades en turno del grave problema, sin obtener a la fecha una respuesta satisfactoria. Por lo que es muy común observar carteles con dicha demanda pegados en las taquillas, como el de la Línea 3, donde además el sindicato del Metro responsabiliza al director del Metro, Guillermo Calderón al que califican de irresponsable ya que no compra refacciones, herramientas, pero eso si informa que, los trenes funcionan perfectamente y eso no es cierto, por lo que, los trabajadores que el director esta igual que la impotente de su antecesora, Florencia Serranía Soto, y de manera categórica aseguraron que, el Metro y los usuarios necesitan a un director capaz.

