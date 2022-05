Sindicatos independientes marcharon en CdMx por el 1º de Mayo

***Entre reclamos como, respeto al contrato colectivo de trabajo y demandas de justicia laboral, marcharon miles de trabajadores en la CdMx.

***Autoridades de la Ciudad de México, al final de las movilizaciones reportaron un saldo blanco, solo se informo de severas afectaciones viales, en la zona centro.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez- Roberto Meléndez/Reporteros.

Luego de dos años de no conmemorarse el Día Internacional de Trabajo, debido a la Pandemia en la Ciudad de México (CdMx), Sindicatos Independientes marcharon del monumento a la Revolución con destino al zócalo capitalino, sitio donde los manifestantes aprovecharon la movilización, para exigir al gobierno federal el respeto al contrato colectivo de trabajo, el tener mejores condiciones de vida, denunciaron que el actual gobierno Morenista continúa con una política Neoliberal, que le están dando la espalada al pueblo trabajador, acusaron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo con el artífice y enlace con los políticos Neoliberales.

Por otra parte las grandes centrales obreras se ausentaron de las concentraciones masivas para conmemorar el Día del Trabajo, las organizaciones autodenominadas independientes salieron a las calles para exigir democracia y libertad sindical.

Fue el tercer año consecutivo que las confederaciones integradas al Congreso del Trabajo – CTM, Ferrocarrileros, COR, CROC, CROM– suspendieron sus movilizaciones, por no haber condiciones sanitarias, y en medio de una reforma laboral que los obliga a legitimar sus contratos colectivos, la mayoría de ellos firmados a espaldas de los trabajadores.

Las marchas por el Primero de Mayo se dieron después de tres años de aplicación de la reforma laboral y “en el contexto del inicio de una nueva insurgencia sindical independiente”, en ese sentido en entrevista de unomásuno con, Marco Antonio Villanueva Camarena, secretario general de la Federación Obrera Sindicalista del Norte dijo que, este primero de mayo de 2022, nos enfrenta a nuevos retos, dignificar el trabajo mismo que no debe verse como una mercancía , si no como “un Derecho Humano”, mediante el cual el trabajador se dignifica, satisface sus necesidades y se realiza como persona para bien propio y de sus semejantes, la estabilidad en el empleo, es básica para que el trabajador, desarrolle sus habilidades , las mejore , donde el trabajador no se encuentra seguro en su trabajo , hay incertidumbre, apatía, baja productividad y conflicto laboral, es fundamental el respeto al Estado de Derecho en México, reglas claras crean un clima de inversión , seguridad jurídica, si las empresas se encuentran bien y sanas en su economía, pueden tener buenas prestaciones, crear empleos o mínimo mantener los empleados que ya tienen.

La nueva reforma laboral, no fue debidamente realizada tiene muchos defectos, empezando porque nunca tomaron en cuenta a las organizaciones sindicales ni a los empresarios, sólo trataron de cumplir las exigencias de un Sector del Gobierno Norteamericano para que no se cancelara el TLCAN, ahora vienen los problemas, no hay recursos para realizar la reforma, el procedimiento de registro de contratos es largo, tedioso y burocrático, no hay los suficientes especialistas en materia laboral, se confunde la democracia sindical con la anarquía laboral.

Como acabamos de comprobar en el reciente conflicto de Cruz Azul en Hidalgo, hubo muertos, heridos, daños materiales, ahora quieren abrir “mesas de diálogo” y la intervención de FGR, reglas claras y un sistema legal eficiente, evitan situaciones de estallido laboral y social como el mencionado, hay mucho trabajo por hacer, visitar cada empresa, hacer comités, nombrar delegados e ir resolviendo todos los problemas que su presentan día a día, concluyó.

Este 2022 los sindicatos oficiales, que a la usanza de los mejores tiempos del acarreo Priísta convocaban a los mítines, no se movilizaron “porque va creciendo el repudio de los trabajadores hacia esas centrales; hay una ola de reclamo y descontento”, consideró, la movilización obrera se enmarca en un contexto en que la reforma laboral “abre puertas importantes para el ejercicio de la libertad sindical; sin embargo, avanza fue de una manera extremadamente lenta”.

Participantes en el Día Internacional de Trabajo, fue la Izquierda Socilista (GAR), la Unión General de Trabajadores de México (UGTM), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por el respeto a los derechos laborales, salario digno , abrogación de la Reforma Educativa Neoliberal de la 4T, cancelación de la UMA, en contra de la violencia, los feminicidios, marcha por la memoria de quienes luchan contra la explotación.

Movimiento nacional por la seguridad pública y en pro de la justicia, marcharon para exigir mejores condiciones laborales, así como Reformar el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que vulnera al trabajador de la seguridad. Asamblea General de Trabajadores (AGT) marcharon para solicitar solución a los conflictos obreros y populares en especial a la huelga de SUTNOTIMEX.

Movimiento plazas para los familiares de la CDMX marcharon por la unidad y lucha de todos los trabajadores del GCDMX; por un sindicalismo combativo y democrático, Partido Comunista de México, se manifestaron en contra la guerra imperialista, el alza de precios y la explotación, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, se pronunciaron en defensa del Derecho Laboral de las trabajadoras sexuales no asalariadas.

Las movilizaciones se realizaron desde diversos puntos, salieron Monumento a la Revolución al filo de las 11:00 horas, y culmino en el Zócalo capitalino, donde realizo un mitin con la participación de varios oradores, quienes fijaron su postura, además de anunciar el Foro Social Mundial (FSM), del que México es sede, con la participación de representantes de diferentes naciones del mundo, al final del evento central en el zócalo capitalino, las autoridades de la CdMx, reportaron un saldo blanco.

