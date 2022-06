Sistemas de captación de lluvia permitirá enfrentar problemática del agua

• Almacenar agua de lluvia es una de las tendencias para hacer frente al desabasto y la escasez de este recurso.

Entre los problemas ambientales que enfrenta el Estado de México se encuentra la distribución desigual de los recursos hídricos, al no existir correspondencia entre la cantidad de agua y la demografía, refirió el investigador Carlos Fonseca Ruiz, del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En su artículo “Almacenamiento en sistemas de captación de lluvia para el Estado de México, publicado en la revista Universitaria, el académico asegura que, según la Conagua, “la región con menos agua disponible es la más poblada”, y, por el contrario, las regiones con más agua presentan menos población.

Con base en el análisis de tres cuencas hidrológicas en la entidad —río Balsas, río Lerma y Valle de México—, el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) busca dar solución mediante sistemas de captación de agua de lluvia, con una metodología y herramientas informáticas que posibiliten un almacenamiento y una distribución adecuados.

El doctor Fonseca explicó que, teniendo en cuenta los datos que arrojan las investigaciones, el tamaño óptimo de los tanques puede ser de dos a cuatro metros cúbicos para equilibrar el volumen de agua suministrado y el demandado.

Estas medidas, advierte, no son la única respuesta a la escasez del agua que ha presentado el Estado de México, pero es una alternativa viable enfrentar sequías y problemas de disponibilidad de agua para consumo humano, pues son fuentes de abastecimiento no convencionales. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa se puede acceder a la revista Universitaria en el siguiente enlace: https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/18428/13687.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...