Solicitan mesa de diálogo para reubicar cable del Cablebús, en alcaldía Miguel Hidalgo

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe solicitará a autoridades del Gobierno de la Ciudad de México escuchar a las y los padres de familia inconformes y abrir una mesa de trabajo para la reubicación del pilote del Cablebús que se pretende colocar dentro de la Escuela Primaria ‘El Pípila Verde’, este aseguró que la alcaldía Miguel Hidalgo no recibió ningún tipo de información sobre estas obras y tampoco se ha emitido alguna opinión de respaldo a la instalación de este pilote, adelantó que van a solicitar esa reunión “con el Secretario de Obras y el Secretario de Movilidad para que replanteen esto”, al entrevistarse con madres y padres de familia que se manifestaron sobre la lateral de Periférico, el titular de la Miguel Hidalgo reiteró que el gobierno de la demarcación está en desacuerdo con la instalación de esta estructura dentro del colegio. Asimismo, agregó: “vamos a pedir al Gobierno que haya esta mesa para que reconsideren la colocación de esta estructura en otro lado que representa mucho menor riesgo para la comunidad, no estamos en contra de las obras que está haciendo el Gobierno, no queremos politizar nada, simplemente queremos que se salvaguarde la seguridad de las niñas y niños”, indicó, “ha habido mucha desinformación por la gente del Gobierno de la Ciudad que trabaja para Morena diciendo que la alcaldía es responsable de esta construcción, cosa que no es cierto, es absolutamente falsa, lo quiero dejar claro”, insistió.

