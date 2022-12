Solución institucional y de legalidad al conflicto en el TSJ-CdMx; Diego Valdez Medina

Por Raúl Ruiz-Verenice Tèllez/Reporteros.

Luego de la reunión celebrada en la sede del gobierno capitalino, este martes entre el Secretario General del Sindicato Único Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. H. C. Diego Valdez Medina, con el sub secretario de Concertación Política del Gobierno de la CdMx, Huitzilopochtli Copado, se toco el tema de la falta del pago a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, como son el aguinaldo, los vales de despensa institucionales, vales de despensa por antigüedad, así como las dos quincenas de diciembre, al término de la reunión Valdez Medina, informo que, el SUTPJ-CDMX, busca dar solución a la problemática por la vía institucional y dentro de la legalidad, en ese sentido adelanto no permito que nadie me diga lo que se tenga que hacer, o como lo tengo que hacer, pero además recalco, no voy a poner en peligro la integridad de los integrantes de mi comité, a la base trabajadora, ni a meritorios, por crear problemas al “entorpecer la impartición de la justicia”, eso nunca lo voy hacer.

Por ello convoco a los trabajadores a reunirse este miércoles a las 11:00 horas en la sede del sindicato y marchar al Congreso de la Ciudad de México dijo, vamos a seguir presionando para ver de aquí al viernes, tengamos una respuesta de las autoridades del Gobierno de la CdMx, y la Secretaría de Finanzas, cabe señalar que, en dicha reunión le dijeron que van a citar a las autoridades del TSJ-CDMX y de la Secretaría de Finanzas para platicar sobre el monto del dinero para resolver el problema.

En ese sentido Diego Valdez reitero, se les tiene que pagar a los trabajadores porque es un derecho que tienen todos, y que están en condiciones generales de trabajo, yo considero que vamos a salir adelante para que antes del día 15 de diciembre, disfrutar de la fiesta de fin de año.

En ese tenor descalifico a los compañeros que cerraron varias instalaciones, señalo ellos pertenecen a los otros sindicatos, así no se resuelve nada, nosotros como el sindicato mayoritario acudimos a las instancias correspondientes.

Agregó el líder, por mi parte yo le otorgue un voto de confianza al Presidente del TSJ-CDMX, Rafael Guerra Álvarez para que el lograra que mandaran el dinero, pero se llego al tiempo límite y esto ya es un tema mío, y yo tengo que lograr resultados con el apoyo de todos los trabajadores.

Abundo Valdez Medina, es un derecho de los trabajadores, que ya laboraron todo el año, se les tiene que pagar a fuerzas, porque así lo establece la ley federal del trabajo, porque es una lucha que nos ha costado muchos años, a todos, hay que recordar a compañeros, compañeras, que ya no están con nosotros pero lucharon, para tener estas prestaciones que hoy en día disfrutamos.

En ese contexto Valdez Medina menciono que el rezago en los pagos viene desde el año 2020, 2021 y ahora en 2022 pero eso se debe a que el presupuesto asignado al TSJ-CDMX fue de alrededor de 6 mil 170 millones de pesos, cuando la cantidad solicitada por la institución es de 13 mil millones, no es posible que se otorgue solo la mitad de lo solicitado, y por ende no se pueden cubrir todos los adeudos, pero dicho problema no lo traigo desde ahorita, detallo desde que soy dirigente sindical traemos arrastrando este problema económico y por este conducto quiero darle un reconocimiento a mis compañeros trabajadores, a todos no me interesa a que organización sindical pertenezcan, todo se debe gracias a ellos que, sale el trabajo para sacar adelante la impartición de justicia, en una de las ciudades más grandes de México, concluyó.

