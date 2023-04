Son 20 los derechos humanos que, respaldan a los infantes

***Los niños y las niñas son angelitos que, nos llenan de alegría.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay 20 derechos que todos debemos respetarles, entre los que destacan : Derecho a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información y a participar. Más de mil niños y niñas al igual que sus mamás y papás durante dos días disfrutaron de grandiosos espectáculos que ofrecieron los integrantes del “Circo Atayde en Escena” así como de regalos, refrescos, dulces y palomitas gracias al festejo que les hizo la Secretaria de Operación Política del tricolor en la capital Diana Sánchez Barrios para celebrar “El Día del Niño” que se llevó a cabo en las instalaciones del PRI, en donde por cierto acompañó a los chiquitines el presidente del citado instituto político Israel Betanzos. Quien también festejó tan especial día, fue la Diputada local Esther Silvia Sánchez Barrios, quien en el famoso callejón de Altuna en el Centro Histórico llevó la magia de los payasos que originaron enormes carcajadas, y el rostro de los festejados se iluminaron al recibir pelotas, balones, muñecas, juegos de mesa etcétera. En Altuna, cerca de la Arena Coliseo cientos de chiquitines lo mismo saboreaban dulces, comen hot dogs, tomaban agua de sabor, frituras, algodones, o bien jugaban a la lotería, al boliche, canicas o a pescar. Todo fue diversión para ellos y quienes los acompañaron, más grande fue su sorpresa cuando descubrieron a la representante popular disfrazada de La Mujer Maravilla no tardaron en tomarse la selfie o bien la foto con ella, por otro lado, en un mensaje que les hizo llegar a los infantes que se reunieron en las instalaciones del tricolor, la Secretaria de Acción Política Diana Sánchez Barrios les dijo “Ustedes, son los seres más importantes del planeta Tierra nos llenan de alegría, de esperanza porque son unos ángeles y nos dan vida”. Así cómo, agregó la Secretaria de Operación Política el Derecho de asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso entre los más importantes. Finalmente en su misiva, la también defensora de los derechos humanos les dijo a sus invitados “los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014)”. Contagiado de esa alegría de los pequeñines el dirigente del PRI en la capital Israel Betanzos comentó “muchas felicidades en este día tan importante, disfruten, sean felices y no les quito más su tiempo para que disfruten del Circo Atayde en Escena. Por su parte, la representante popular Esther Silvia Sánchez comentó durante la celebración que les hizo a los y las infantes en la calle de Altuna “ustedes tienen derecho al descanso, a jugar, al entretenimiento, así como a las actividades que los hagan ser felices, y plenos claro está que todo lo que realicen debe ser de acuerdo a su edad. Asimismo, están en todo su derecho de intervenir, participar de forma libre en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, ustedes vivan el momento, prepárense para ir más allá de lo que sueñan, que su espontaneidad sea por siempre”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...