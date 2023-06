“Soy una de las personas más vigiladas, pero no van a encontrar nada”, advierte Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón detalló su propuesta de financiamiento para los recorridos que inician los presidenciables este lunes 19 de junio.

“Que sea el partido el que otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. Que lo mismo haga el Verde con su candidato y lo mismo haga el Partido del Trabajo para Fernández Noroña. En esa cuenta se pueden recibir donaciones de militantes y simpatizantes de hasta 5 mil pesos”

Pero también recordó que el domingo pasado minutos después de la reunión que sostuvieron los aspirantes a la presidencia por Morena en el Consejo Nacional, empezaron a circular en redes lo que llamó un “refrito” de carpetas de investigaciones armadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto en su contra, “se hubieran esperado un día”.

“Yo he dicho que soy una de las personas más vigiladas que ha habido. Les comentaba yo que incluso le hicieron una auditoría a mi señora madre que ya había muerto, creo que es el único país del mundo. No me quiero victimizar. No van a encontrar nada, hay auditorías, hay vigilancia. Tengo la plena convicción de lo que estoy diciendo. No les va a dar resultado eso”, finalizó.

Marcelo Ebrard adelantó que este tipo de campañas no lo alteran y mantiene la frente en alto.

