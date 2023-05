Sucesión presidencial rebasó, a López Obrador; Porfirio Muñoz Ledo

***Morena es un partido de “caciques”, porque su fundador y líder el presidente López Obrador tiene “un origen bananero”, Muñoz Ledo.

Por Raúl Ruiz-Rafael Ortiz/Reporteros.

Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de los Diputados, aseguró que la sucesión presidencial ya rebasó al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, y añadió que más temprano que tarde habrá un desmembramiento en Morena, en entrevista, el decano del Poder Legislativo enumeró los hechos que están sucediendo en el partido en el poder y que lo llevarán al colapso. “Hace más de seis meses Ricardo Monreal hizo una larga entrevista en donde anunció que podría convertirse en el líder de la corriente democrática de Morena, lo anunció, luego acaba de decir que está en contra del dedazo, que hará un frente contra el dedazo, “por su parte, Marcelo Ebrard dice que no está de acuerdo con la cargada. El propio Gerardo Fernández Noroña dice que está teniendo un trato injusto y está denunciando la violación de los estatutos de Morena”, esta situación, dijo, se debe a que la sucesión presidencial ya rebasó a López Obrador, y no podrá controlarla. Advirtió que Morena es un partido de “caciques”, porque su fundador y líder el presidente López Obrador— tiene “un origen bananero, por decirlo de alguna manera, y, ¿qué hace un partido de caciques? Acaba siendo víctima de los propios caciques. “Pero estoy seguro, porque lo conozco y hemos hablado de esto, que Monreal va a formar una corriente democrática en Morena. Si tampoco favorecen a Marcelo, quien tiene mucha fuerza propia, él también podría formar una corriente democrática.

