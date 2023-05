Supera IMSS atenciones en novena Jornada Extraordinaria de Continuidad de Servicios de Salud 2023

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 198 mil 623 atenciones en el país durante la novena Jornada Extraordinaria de Continuidad de Servicios de Salud 2023, con ello se llegó al 126.3 por ciento de la meta planteada para este proceso que se realizó del 12 al 14 de mayo, cuyo objetivo es incrementar el acceso a los servicios para la derechohabiencia.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que se superaron los objetivos establecidos con casi 200 mil servicios, además de 27 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 12 fueron de riñón, 11 de córnea, tres de células troncales hematopoyéticas y un corazón.

Además, se hicieron 97 mil 82 Consultas de Medicina Familiar, 27 mil 216 Consultas de Especialidad, 67 mil 285 detecciones, 4 mil 166 estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 2 mil 847 Cirugías.

“Agradezco a todo el personal médico por el apoyo que demuestran con estas jornadas, el personal de base, de confianza, los directivos que se involucran”, expresó el director general del Seguro Social.

Durante las actividades correspondientes a la Jornada y con el objetivo de beneficiar a pacientes en lista de espera para trasplante, se concretaron ocho donaciones cadavéricas, de las cuales dos fueron multiorgánicas: una en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 Bahía de Banderas, Nayarit, y el HGZ No. 49 Los Mochis, Sinaloa.

Las seis donaciones restantes se realizaron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Ciudad de México; en el Hospital General Regional (HGR) No. 200 Tecámac y HGZ No. 68 Tulpetlac, Estado de México; HGR No. 46 Jalisco, HGZ No. 21 León, Guanajuato, y HGZ No. 20 La Margarita, Puebla.

Con la intervención de equipos multidisciplinarios del Seguro Social se obtuvieron en total cuatro riñones, un hígado y 15 córneas.

El Instituto, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, impulsó está novena jornada con la participación de los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y las 25 UMAE del Seguro Social.

Con la suma de las nueve jornadas de atenciones brindadas por parte de los OOAD y UMAE, se contabiliza un total de 1 millón 702 mil 135 de atenciones, de los cuales 248 mil 346 fueron Consultas de Especialidad, 26 mil 774 Cirugías, 569 mil 540 Detecciones, 816 mil 333 Consultas de Medicina Familiar, 40 mil 885 Estudios de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y 257 Trasplantes.

Esta novena Jornada Extraordinaria de Continuidad de los Servicios de Salud 2023 se realizó en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebra cada 17 de mayo, como parte de la cultura de la prevención, diagnóstico oportuno y atención a este padecimiento, que la principal causa de muerte prematura.

El Seguro Social mantiene su compromiso para otorgar servicios de calidad y con oportunidad a los derechohabientes, a través del personal de salud y los insumos necesarios para garantizar su atención médica.

