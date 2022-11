Suspenden modificaciones a reglamento de tránsito tras diálogo con motociclistas

Acordaron que los cambios al Reglamento de Tránsito no se publicarán ni aplicarán el siguiente 1 de diciembre.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Tras la reunión de casi dos horas entre 10 colectivos de motociclistas y autoridades del gobierno de la Ciudad de México, acordaron que los cambios al Reglamento de Tránsito no se publicarán ni aplicarán el siguiente 1 de diciembre, como lo anunció días atrás, el Secretario de Movilidad, Adrián Lajous.

La medida que no conformó a la comunidad de motoristas y que los llevó a las mesas de trabajo, fue que las motocicletas menores a 600 centímetros cúbicos, no podrían circular en vías de acceso controlado, con el propósito de disminuir los accidentes viales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...