Tania Contreras, fotoperiodista egresada de la UAEMéx, ha logrado romper estereotipos de género

Tania Contreras, comunicóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se desempeña desde hace 11 años en el fotoperiodismo, actividad que, consideró, le ha permitido romper con estereotipos de género, al ganar terreno en un ámbito que se mantenía reservado mayoritariamente para hombres.

Proviene de una familia donde le enseñaron que tenía la capacidad de lograr lo que se propusiera. “Mi mamá jamás me dijo ‘este espacio es de hombres y este es de mujeres’, incluso, por ejemplo, a mi me gusta mucho el fútbol. Siento que eso me ayudó mucho para llegar a este espacio y decir, ‘si él se puede trepar a una barda, posiblemente a mi me va a costar lo doble porque él es más alto que yo, pero lo voy a hacer o lo voy a intentar’”, apuntó.

La fotoperiodista de medios locales y nacionales afirmó que sus propios compañeros han roto esquemas machistas al caer en cuenta de que las mujeres también son capaces y valientes para desempeñarse en su profesión. Añadió que ha encontrado algunas ventajas en sus características físicas, ya que al ser más pequeña logra ingresar a lugares donde sus compañeros no pueden.

Compartió que entre las satisfacciones que ha obtenido en su trayectoria, destaca la posibilidad de dar voz a la ciudadanía a través de la imagen. “Para mí es un reto porque debo desprenderme de mis prejuicios y emociones y creo que eso me ha hecho crecer mucho como persona, en tanto a tener empatía con los otros, pero también tienes que tener, pues esta objetividad de la que tanto se habla en ciencias sociales y que aparte de ser un reto pues es parte de la herramienta del periodismo.”

Con un gran gusto por la escritura, refiere que disfruta sus recorridos y viajes que demanda su trabajo.

La egresada auriverde hizo un llamado a las y los interesados en el fotoperiodismo a intentarlo hasta lograr su mejor imagen. “Que no se desesperen porque muchas veces creemos que sabemos hacer las cosas y entonces sales y haces tu primer fotorreportaje cuando llevas un mes trabajando y no te sale como tú quieres”.

Actualmente, Tania Contreras expone en la galería externa del Museo Universitario “Leopoldo Flores” su obra titulada “La Otra Pandemia”, mediante la cual retrata a aquellas mujeres que no pararon la lucha feminista a pesar de la pandemia de Covid 19 y que han logrado mantener vigente el tema en la opinión pública, ya que asegura hay temas que no pueden parar y es debido a la violencia ejercida sobre las mujeres de forma personal, estructural y política.

