Tatiana Clouthier no permitirá que levanten falsos a su administración en Secretaría de Economía

Tatiana Clouthier acusó de manera directa y clara que Raquel Buenrostro intentara justificar los despidos en la Secretaría de Economía al “cargarle muertos” por las negociaciones del T-MEC.

Por ello la ex secretaria calificó como falsos y facciosos los comentarios de la actual titular de Economía, y aseguró que no va a permitir que le “carguen muertos que no le corresponden”.

Lo anterior lo dijo luego de que Raquel Buenrostro justificó los despidos que realizó en la dependencia ante los cuestionamientos de los senadores, con unos supuestos retrasos en las negociaciones del T-MEC.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...