TEPJF confirmó lista definitiva de aspirantes, al INE

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró infundados una veintena de alegatos de aspirantes a las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los que alegaron indebida aplicación del examen, falta de seguridad y certeza en la cadena de custodia, irregularidades en la revisión de los cuestionarios, afectaciones en los derechos político-electorales de quienes fueron descartados de la lista definitiva, la Sala Superior del TEPJF, determinó que todos los alegatos eran infundados, que no se presentaron las pruebas suficientes, que no había afectación de derechos o que lo que se alegaba eran cuestiones del Comité Técnico de Evaluación y no se podían desahogar en un juicio electoral, por lo que determinaron confirmar la lista definitiva de aspirantes que podrán seguir en el proceso.

