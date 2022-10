Testimonios en redes sociales confirman que drogan a jóvenes en bares

Por Raúl Ruiz/Reportero.

A últimas fechas se han estado difundiendo en redes sociales testimonios de jóvenes que, presuntamente, fueron drogadas al ingerir bebidas en bares, hace unos días, una madre alertó sobre el caso de su hija, quien pudo ser víctima de este delito en un antro en Santa Fe, algunos de los citados testimonios, son: “Me encuentro con mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos, me ve totalmente desorientada, logro sacarla y al preguntarle ¿qué pasó y por qué está ahí, me dice que no sabe y que no recuerda cómo llegó ahí?”.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que aún no tiene denuncias formales; sin embargo, ya inició una carpeta de investigación por noticia criminal, por su parte, Guadalupe Espinoza, Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Toxicología, advirtió que los victimarios utilizan sedantes de uso veterinario, medicamentos para el insomnio o gamma hidroxibutirato, mejor conocido como GHB, para lo cual señaló:

“Estas drogas pueden ocasionar la muerte, entonces la atención inmediata es crucial. El mareo es inmediato, normalmente tienden a perder el estado de alerta, o sea se desmayan y eso hay que acudir inmediatamente a un centro de urgencias”

