Tlalnepantla vivió una tarde de boxeo, consolidándose como una ciudad que impulsa el deporte

TLALNEPANTLA, Méx.- Tlalnepantla vivió una fiesta boxística al ser sede del Campeonato Mundial Plata, en la división Peso Mosca, del Consejo Mundial del Boxeo (CMB), pelea en la que se coronó campeona Jaqueline “Jaky” Calvo quien recibió su cinturón de manos del Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

Al Alcalde atestiguó las seis peleas realizadas en la Explanada Municipal, en donde la estelar fue entre Jaky Calvo contra Mary “Polvorita” Salinas, quienes brindaron a los asistentes un espectáculo de gran nivel, culminando con el triunfo, por decisión unánime, de Jaqueline.

Durante la tarde de este sábado, los tlalnepantlenses disfrutaron de las peleas de José Oswaldo Barón vs Omar Alejandro Vázquez, en su debut profesional; Emilio Chávez vs Leonel López; Abel Cruz vs Salvador López; Gabriel Terán vs Isaias Ulises Parada; y Jorge González, quien también debutó profesionalmente vs Bryan Gasparri.

Llegando la pelea estelar, los asistentes se volcaron en apoyo de Jaky Calvo, quien dando muestras de un boxeo profesional asestó golpes certeros a su rival, lo que le valió calificaciones a favor por parte de los jueces, logrando coronarse Campeona Mundial Plata.

Al grito de “Jaky, Jaky, Jaky” fueron transcurriendo los diez rounds que se disputaron las boxeadoras, imponiéndose de manera contundente Jaqueline Calvo, refrendado así su lugar en el mundo del boxeo

Con este tipo de eventos, el Gobierno de Tlalnepantla apuesta a consolidar un municipio que fomenta el deporte como una forma de que los niños y jóvenes se involucren en la práctica deportiva, dejando de lado malas conductas y vicios que únicamente afectan su salud física y mental.

Muestra de ello es que a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se aperturó la Escuela de Box, misma que está abierta a los tlalnepantlenses de lunes a viernes de las 7:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...