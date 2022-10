¡Todo un fraude!, adquisición de nanosatélites en Atlacomulco

Por Karina A. Rocha Priego

Parecía que todo se había terminado en torno a las denuncias en contra del exalcalde morenista de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, quien ha pretendido desviar la atención de los atlacomulquenses cuando cometió infinidad de abusos durante su gestión.

Por lo anterior, se sabe que, en breve, se estará citando Roberto Téllez Monroy, ante diversas instancias administrativas y jurídicas, derivado de las inconsistencias financieras y administrativas en la adquisición de ¡dos nanosatélites! durante su administración 2019-2021, en las que destacan el incumplimiento a la normatividad relativa a la adquisición de bienes y servicios de las entidades municipales, de acuerdo con los montos de la compra; inconsistencias en los contratos celebrados para la adquisición de esos nanosatélites y la omisión en los procesos adquisitivos de los mismos durante toda su administración.

¿Usted sabía de la existencia de ambos nanosatélites? Pues bueno, estos tuvieron un costo para el erario municipal de 12 millones de pesos, cuya compra, se ‘presumió’ sería para fines educativos; sin embargo, solo uno está en órbita, del otro se desconocía su paradero hasta que la empresa lituana que vendió ambos nanosatélites a Atlacomulco “revendió”, “desapareció”, lo que nos hace preguntarnos si hay caso de corrupción cometido por la empresa o el gobierno municipal de Téllez Monroy.

Sí, queridos lectores, lo último que sabemos es que la empresa lituana ya vendió el nanosatélite de los atlacomulquenses, aun cuando era parte del patrimonio del municipio, claro está por vicios oscuros y truculentos en dicho contrato, donde se establecía que, si después de pagados estos 2 nanosatélites no se lanzaban a la órbita, regresarían a la empresa lituana que podía hacer lo conveniente con el satélite y eso hizo, ¡lo volvió a vender!

Según pudimos saber, NanoAvionics -empresa que vende los nanosatélites a Atlacomulco- cuenta con más de 150 empleados en sus sedes de Lituania, Reino Unido y Estados Unidos, misma que ha contribuido a 120 misiones y proyectos de satélites comerciales, con clientes que van desde agencias espaciales nacionales hasta universidades como UNSW Sydney y empresas como Thales Alenia Space, Aurora Insight, Dubai Electricity & Water Authority, SEN y otros.

La estructura de gestión y liderazgo de NanoAvionics queda bajo el CEO Vytenis Buzas y el CCO Linas Sargautis, ambos fundadores de la empresa, por lo que es de dudarse que una empresa de esta naturaleza pueda prestarse a tales actos de corrupción.

Lo que podría significar que ¡no hubo tal compra!, por lo menos, no de dos nanosatélites, haciéndose perdidizos 6 millones de pesos correspondientes a la administración municipal de Téllez Monroy.

Por otro lado, tendríamos que preguntar, también, ¿a quién o quiénes ha beneficiado el lanzamiento a órbita del satélite “atlacomulquense”? porque hasta el momento ni la UAEMex ni la Universidad Politécnica de Atlacomulco, han dado reporte alguno del uso o beneficios de dicho satélite.

Entonces, por qué el cabildo le aprobó a Téllez Monroy un gasto de 12 millones de pesos para la compra de dos nanosatélites que, derivado de las cláusulas del malicioso contrato, tampoco serían propiedad del municipio, convirtiéndose este en un acto de simulación, del cual todo el cabildo de ese entonces ¡está involucrado!

Recordamos que, en aquel entonces, con cargo al erario público, el exalcalde Téllez Monroy visitó las instalaciones de la agencia espacial NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, viaje que, según este señor, tuvo como fin la firma de un convenio “…a fin de impulsar el desarrollo de nanosatélites como una nueva vocación productiva en Atlacomulco, Estado de México”, hecho que no se dio.

La realidad es que, la administración tellizta pensó que al entregar el municipio y llevarse toda la información de esta adquisición nadie se daría cuenta del desfalco, lo que se le olvido a Téllez y a su séquito de compinches, es que la contabilidad gubernamental no miente y quedan los registros de las erogaciones, registros que no nada más están en manos del municipio, sino también en los archivos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y eso no lo pueden borrar. Bueno, tal vez sí, pues recordemos que quien maneja los hilos del OSFEM es morenista, al igual que este corrupto personaje de la zona norte del Estado de México.

Por lo pronto, tal es el temor de los exintegrantes del cabildo de Téllez Monroy y de sus fieles excolaboradores y alcahuetes, que se les ha visto “como perritos sin dueño y con la cola entre las patas”, buscando un acercamiento con la administración actual para no tener repercusiones jurídicas en este tema.

Pero este “robo en despoblado” ha ido más allá, con decirles que, al parecer, hasta el Gobierno Federal, sí, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aplaude el fraude, cuando anunció con bombo y platillos esta estafa, publicando en sus páginas oficiales que:

“La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en conjunto con el Gobierno de Atlacomulco, Estado de México, anunció el avance de los trabajos del “AtlaCom-1, primer nanosatélite mexiquense”, mediante evento virtual.

En el evento, encabezado por el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, y el alcalde de Atlacomulco, Estado de México, Roberto Téllez Monroy, se informó que la concepción del proyecto comenzó el 5 de diciembre de 2019, durante el lanzamiento del nanosatélite mexicano AztechSat-1, desde Cabo Cañaveral, Florida, en los Estados Unidos.”

Sin embargo, todo lo anterior es una falacia, una farsa, una mentira “fraguada” por este corrupto morenista pues, insistimos que, si bien es cierto que se lanzó un nanosatélite a órbita, este denominado AtlaCom-1, pues no ha rendido fruto alguno a favor de los universitarios, mientras que el segundo nanosatélite “adquirido”, supuestamente por el gobierno municipal de Atlacomulco por 6 millones de pesos ¡ya fue revendido por NanoAvionics!, a no ser, querido lector, que ¡no haya existido la compra del segundo aparato! y, como comentamos líneas arriba, se trató de una burda simulación de adquisición, a través de la cual ¡desaparecieron 6 millones de pesos!

De ahí que, una vez más, se exige a Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior del OSFEM, ¡se ponga a trabajar sobre el tema, investigue a fondo y haga su chamba para desenmascarar a este corrupto exalcalde!, pues, a pesar de haber concluido su administración municipal, ¡está obligado a rendir cuentas al pueblo de Atlacomulco!

Por otro lado, se exige a la alcaldesa en funciones, Marisol Arias Flores, investigue lo conducente y denuncie este “fraudezote”, pues pareciera que esta “alcahuetea” a Roberto Téllez, Arias Flores, debe dejar en claro que no hay compromisos políticos, que lo que tiene que haber es certeza en las cuentas del erario municipal, por lo que se espera que en breve, se presenten las denuncias correspondientes y se aclare el destino real de 6 millones de pesos…

