Tom Brady hizo oficial su retiro de la NFL

El mariscal estrella de la NFL, Tom Brady, dio oficialmente el adiós a la cancha tras 22 años de carrera y siete anillos de Super Bowls, con lo que se retira con el título de “el mejor jugador en toda la historia de la liga”.

“Siempre he creído que el deporte del futbol es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso 100 % competitivo, no tendrás éxito, es lo que más me gusta de nuestro juego. Hay desafíos físicos, mentales y emocionales todos los días que me han permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, publicó en redes sociales.

