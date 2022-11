TONY RODRÍGUEZ CONSTRUIRÁ NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA PROCESAR Y DISTRIBUIR MÁS AGUA EN TLALNEPANTLA

El alcalde de Tlalnepantla de Baz Marco Antonio Rodríguez Hurtado, ha hecho énfasis en la importancia de extraer más agua para todas y todos los tlalnepantlenses, por lo que puso en marcha los trabajos para realizar la Planta Potabilizadora de Valle Dorado que beneficiará a más de 12 mil habitantes, acciones que realizará el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio (OPDM).

Este pozo se encontraba en desuso desde el 2012 y ahora con una inversión de 25.3 mdp brindará un caudal de 50 l/s, la cual se someterá a un proceso de oxidación con cloro y otros tratamientos para posteriormente enviar el agua resultante al sistema de distribución municipal. El alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado refirió que “estas acciones son para atender el desabasto de agua en las colonias de Tlalnepantla, hoy hacemos una ruta de trabajo para prevenir el desabasto de agua en próximos años”.

“En avenida De Los Pájaros hacemos una obra en conjunto con Atizapán y estas acciones tienen el respaldo de CONAGUA y CAEM para prevenir y actuar contra las inundaciones, hemos tenido una gran coordinación y trabajo porque empezamos a desazolvar lo que no se había desazolvado hace mucho tiempo, desazolvamos cuencas de ríos como una responsabilidad mutua, nosotros no tenemos complejos a algo que necesitamos resolver, hoy apostamos a no depender del Sistema Cutzamala, recuperaremos este pozo gracias a la potabilización que se va a hacer, lo vamos a hacer, es lo que hemos hecho en esta administración”.

Recordó que las políticas públicas que se están implementando no son demagogia porque ya se han recuperado pozos, cárcamos, bombas y drenaje “queremos recuperar las cosas que tenemos, queremos hacer un gobierno responsable, una prioridad es atender el desabasto de agua y recuperar estas plantas potabilizadoras y así tener la tranquilidad de tener más agua”. Tony Rodríguez se comprometió a tener en esta administración responsabilidad con la huella hídrica y a seguir trabajando para disminuir los problemas por falta de agua, indicó ante vecinos, copacis, regidores y personal del ayuntamiento.

Por su parte, el director del OPDM Reneé Rodríguez Yánez, explicó que en esta obra se perforó un pozo en 2012 y está sin operar, por lo que ya existen metales pesados cinco veces más de los permitidos, dijo que la empresa Acuanovus será la encargada de realizar los trabajos de construcción en una serie de cuatro filtros para darle un proceso de limpieza al agua entre las que destacan oxidación con cloro, adhesión de metabisulfito de sodio, filtración en cartuchos, se dosificará hidróxido de sodio y cloro, además de un proceso de osmosis para quitar sales, mencionó que la próxima planta potabilizadora se hará en “El Arsenal”.

El director de Atención de Emergencia de CONAGUA Leo Castañeda, felicitó las acciones que realiza Tony Rodríguez y Reneé Rodríguez Yánez; dijo que el programa ProAgua se realizará en esta planta y ellos sólo ponen una parte del recurso, la mayor inversión la hará el gobierno municipal que tiene, a bien, participar en estos programas y accede a ellos gracias a una buena gestión. Además, recordó y felicitó la asignación del director de OPDM como Vocal del Uso Público Urbano del Consejo de Cuenca del Valle de México.

