Tony Rodríguez entrega Tanque Barrientos, habrá más agua en la zona

El presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, cumplió una vez más con la ciudadanía tlalnepantlense, gracias a los trabajos realizados por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio (OPDM) la ciudadanía de Barrientos y zonas aledañas podrán recibir más agua en sus hogares.

El alcalde Tony Rodríguez refirió que “el trabajo que venimos haciendo en la administración pública con el OPDM, es privilegiar las acciones que se requieren y más aquí, cuando el abasto de agua es propio. Invertimos en algo que a veces no se ve, el abasto del agua es algo que se va haciendo más complejo y más cuando tenemos que depender del Cutzamala, con temas impredecibles necesitamos invertir en equipos de rebombeo, hoy distribuimos más agua y vamos a seguir trabajando en los próximos dos años de manera fuerte, tenemos una gran responsabilidad, hay que dejar obras que duren toda la vida que ayuden a toda la gente”.

“Hay de dejar un precedente de trabajo de responsabilidad, que sigamos trabajando juntos, con los liderazgos de la región, sin ayuda de una autoridad local, a veces las cosas no funcionan, obras como esta valen la pena difundirlas, no tenemos temor en invertir en obras que no se ven, esta obra ya tenía 60 años”.

Con esta obra, que tuvo un tiempo récord de construcción de 120 días, más de 7 mil 140 habitantes podrán disfrutar de agua constante en sus hogares ya que anteriormente tenían servicio por tandeo. Este tanque cuenta con alta tecnología que permite manejarlo y conocer sus niveles a través del Centro de Telemetría, lo que lo hace un tanque moderno y que permite una mejora en la distribución de agua.

El director del Organismo del Agua, Reneé Rodríguez Yánez señaló que el tanque tiene una capacidad de 500 m3 y tuvo una inversión de 17 millones de pesos con recursos 100 por ciento municipales, cuenta con materiales de alta calidad de fibra de vidrio que le brindan durabilidad. “Antes había un tanque de mampostería que provocaba filtraciones y tenía una capacidad de 200 metros cúbicos, y ahora tenemos el doble. El tanque se llena del pozo Barrientos y es un suministro meramente municipal, aquí no va a faltar el agua porque trabaja de manera independiente”.

Cecilia Camarillo, vecina de Barrientos agradeció la atención de Tony Rodríguez a sus peticiones porque el agua ya les hacía falta en sus hogares, además, el pueblo le dio la bienvenida al alcalde.

