Trabajadores de Volaris alistan paro de operaciones, para el 2 de junio

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Pilotos, sobrecargos y el personal sindicalizado de Volaris, amenazaron con llevar a paro a la aerolínea para el próximo viernes 2 de junio, si no se escuchan sus demandas laborales y no se frena la intimidación y despidos injustificados, “al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA), hacemos de su conocimiento que este emplazamiento se hace con o sin su apoyo. También, que de seguir en la postura de apoyo total a la empresa y no al gremio, actuaremos conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) haciendo efectivos nuestros derechos laborales. Dicho lo anterior, de ser necesario constituiremos un sindicato de empresa, que se conforme por dirigentes que formen parte de la planta de trabajadores de Volaris, y no de otras empresas, como lo establece el artículo 357 de la LFT, cabe recordar que nadie puede ser obligado o formar parte de un sindicato, por lo que ejerceremos el derecho de libertad sindical”, indicaron en una carta. Los trabajadores de Volaris han denunciado en los últimos días despidos injustificados que, han alcanzado a más de 100 trabajadores en todo el país, quienes se quejaron de las condiciones laborales.

