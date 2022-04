Tragedia en Cruz Azul: ocho muertos y once heridos

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Presuntamente provenientes del estado de México, a bordo de más de una docena de autobuses, hombres vestidos con camisetas y playeras rojas atacaron, con arma de fuego, objetos contundentes y golpea, a mientras de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, con un saldo de ocho muertos, once lesionados y “varios desaparecidos”, además de la detención de nueve presuntos responsables.

El ataque a quienes custodiaban las instalaciones cementeras en Hidalgo se registró pasadas las cuatro de la mañana, luego que en las inmediaciones de las mismas se estacionaran los autobuses, de los que descendieron decenas de hombres armados, quienes de inmediato comenzaron el vandalismo, sorprendiendo a los cooperativistas. En los hechos, los inculpados quemaron varios vehículos, estimándose los daños materiales en varios millones de pesos.

Sobre el particular, el gobernador de la entidad, Omar Fayad Menses, en su cuenta de Twitter, condenó las acciones y confirmó la muerte de por lo menos ocho personas, lesiones a once y la captura de once implicados en los lamentables hechos. “Fuimos atacados por hombres que vestían playeras rojas, quienes bajaron de autobuses color verde, la mayoría de ellos”, citaron varios de los afectados.

“He girado instrucciones a la @SeGobHidalgo, para que en coordinación con la @PGJE_Hidalgo además de investigar estos hechos, se puedan impulsar mesas de diálogo entre las partes y evitar que se repitan hechos tan lamentables como este”, escribió en su cuenta el gobernador Fayad Meneses, quien destacó que las diferencias se deben arreglar por medio del dialogo y la concertación. Condenó enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la Cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos”.

“Derivado de los hechos de violencia, fuerzas de seguridad resguardan la zona y autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo llevan a cabo el procesamiento del lugar para determinar el número de personas fallecidas y lesionadas en traslado a clínicas para su atención”, expusieron autoridades policiales y ministeriales.

Se acreditó que decenas de fiscales, policías y petitos de la Fiscalía General de Justicia laboran en el lugar de los hechos a efecto de allegarse elementos de prueba e integrar la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y proceder contra quienes resulten responsables de los sangrientos acontecimientos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...