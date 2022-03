Transportistas en CdMx contra Tarjeta Universal

* Sin reglas claras, no se aceptará

Sigue la apatía del gobierno de la Ciudad de México ante la petición de los transportistas y concesionarios de esta ciudad en lo referente a la “tarjeta universal”, qué pretenden instaurar para el transporte de la ciudad, y que sigue siendo una amenaza para los concesionarios del transporte, en esta petición que va quedando rezagada perjudicando a miles de familias de los transportistas.

La autoridad correspondiente no dan respuesta a los dueños de las concesiones alargando más los tiempos en espera de una solución que le toca resolver al gobierno, y que sin embargo haciendo caso omiso de sus responsabilidades y obligaciones afectan a terceros con este tortuguismo mostrado por el gobierno que titulariza Claudia Sheinbaum pardo.

A decir de los transportistas la negligencia de la autoridad de resolver una posición añeja obedece a que están enfocados en hacer campaña al gobierno tanto federal como estatal en lugar de cumplir con las obligaciones que son su responsabilidad ante la ciudadanía.

Los cientos de permisionarios y concesionarios, siguen exigiendo al gobierno y a las autoridades correspondientes, detengan este proyecto que pretende poner en marcha al incorporar a todo el Transporte Público de Pasajeros de la CDMX en general, al programa de pago de pasaje a través de una “tarjeta universal” manejado por el gobierno local.

La exigencia de lis transportistas sigue dejando en claro que “Mientras los manejos sean poco claros, mientras el gobierno central de la CDMX no cubra la totalidad de la red de transporte en la ciudad y mientras nosotros los concesionarios particulares no estemos de acuerdo, no permitiremos la introducción de “tarjeta universal”. Finalizaron.

