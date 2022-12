Tren maya comenzará pruebas en julio de 2023: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, en julio de 2023, iniciarán las pruebas del Tren Maya, obra prioritaria que será inaugurada en diciembre del próximo año.



“El periodo de prueba va a comenzar en julio en un tramo. Estamos viendo si empezamos en el tramo electrificado desde Edzná, –bueno– desde Campeche que no va a estar electrificado, pero sí de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, a ver si podemos. Si no, en julio, para las pruebas, sin duda Mérida-Cancún y puede ser Tulum y Chetumal, pero ya vamos a estar muy avanzados y para diciembre, todo”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario abundó que los primeros vagones fabricados en Ciudad Sahagún, Hidalgo, serán entregados en dicho mes.



En tanto, informó que el Gobierno de la Cuarta Transformación planea la compra de terrenos de la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán, que tiene escrituras privadas.



“Estamos a punto de comprar –parece una cosa increíble– los terrenos de Uxmal porque es una zona arqueológica importante, pero la escritura es privada. (…) Entonces, el dueño le planteó al director de Antropología (Diego Prieto Hernández) que quería vender”, explicó.



Tras realizarse un avalúo, continúa el diálogo y entendimiento con el propietario, quien aceptó el resultado de la estimación. Esta iniciativa permitirá que esta superficie pase al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



En ese sentido, el jefe del Ejecutivo anunció la creación del Parque del Mangle en Quintana Roo. Este planteamiento, dijo, surgió por el fallecido empresario hotelero, Julio Berdegué.



“Cuando empezó el desarrollo de la Riviera Maya adquirió unos terrenos para un hotel y departamentos, pero le dejó dicho a los hijos que se reservaran 500 hectáreas de manglares para un parque natural. Ahora los hijos me buscaron para decirme que quieren donar ese terreno, que está en un fideicomiso para un parque natural”, expuso.

