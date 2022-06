Tren Toluca-Ciudad de México se inaugurará en 2023: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2023 será inaugurado el Tren Toluca-Ciudad de México, obra que administraciones anteriores dejaron inconclusa y que se reanudó durante el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Estamos dándole continuidad a la construcción del Tren Toluca-Ciudad de México que ya estaba iniciado, en proceso, y tomamos la decisión de darle continuidad, de no dejarlo tirado porque todas esas obras se hacen con dinero del presupuesto y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y tenemos que cuidarlo. Por eso decidimos reiniciar esa obra y ya el año próximo se va a inaugurar”, apuntó.

En su visita al Estado de México, el mandatario inauguró la sucursal San Sebastián Buenos Aires del Banco del Bienestar en el municipio de Morelos; es una de las 230 que darán servicio a las y los habitantes de la entidad.

A la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha construido mil 500 sucursales del Banco del Bienestar con una inversión cercana a los 5 millones 500 mil pesos.

“A finales de este año vamos a pasar de dos mil y a más tardar a mediados del año próximo, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar con el apoyo de los ingenieros militares”, enfatizó.

En el Estado de México iniciaron operaciones 90 sucursales en los municipios de Temamatla, Zacualpan, Acambay de Ruíz Castañeda, Jiquipilco, Ixtlahuaca y Morelos, de acuerdo con datos de la institución financiera.

El jefe del Ejecutivo informó que en el municipio de Morelos, los Programas para el Bienestar benefician a 17 mil 782 personas, mientras que en el Estado de México reciben apoyos 2 millones 500 mil familias.

“Lo que decidimos es que esos apoyos se entregarán de forma directa, sin intermediarios, (…) ahora ya no se entrega el apoyo con intermediarios, por eso la tarjeta, por eso el banco; (…) sin descuento, porque no se cobra ninguna comisión”, destacó.

El presidente López Obrador subrayó que continuará la colaboración entre el gobierno federal y el del Estado de México.

“Podemos ser de distintos partidos, pero cuando estamos en el gobierno tenemos que ponernos de acuerdo para atender al pueblo, como se está haciendo aquí con el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo, y lo vamos a seguir haciendo durante el tiempo que nos queda, vamos a seguir trabajando de manera conjunta”, concluyó.

