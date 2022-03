Un día sin periodistas e información

La violencia desmedida contra periodistas y defensores de los derechos humanos está “muy lejos” de ser frenada y la inseguridad de estos importantes sectores de la sociedad va en aumento día con día, como lo acredita el hecho de que en lo que va de 2022 se han cometido siete asesinatos de comunicadores, quienes son denigrados, atacados y agredidos por quienes deberían protegerlos, afirman juristas e integrantes de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, quienes puntualizan que la mejor formas de protesta contra esa lacerante situación es suspender actividades informativas durante 24 horas.

¿Qué pasaría si la conferencia mañanera del presidente López Obrador no difundida por los medios de comunicación?, ¿Qué sucedería su durante un día la opinión pública no estuviera informada? y “¿Qué pasaría si los reporteros y otros trabajadores de los medios de comunicación, por un solo día, dejarán de publicar el acontecer del país?, se cuestionan el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara y el presidente de la citada Academia de Derecho, Alberto Woolrich Ortiz, quienes coinciden que la suspensión de actividades, que no boicot, tendría repercusiones negativas en el acontecer de la comunidad, la que ha hecho manifiesto su repudio a las ejecuciones de comunicadores y derechos humanos, las que en la presente administración suman 151 casos.

