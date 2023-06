UNAM no tiene injerencia en el caso de tesis de Yasmín Esquivel; abogado Alejandro Romano

***El abogado Romano Rascón aseguró que, se trata de dos particulares y la institución académica no tiene nada que ver en el tema.

Por Rafael Ortiz/Reportero.

Alejandro Romano Rascón, Abogado representante de Yasmín Esquivel Mossa, habló sobre la declaración de una jueza de la Ciudad de México en la que, asegura que la ministra es la autora de la tesis con la que se tituló de la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista, el legista aseguró que ya no hay más que mencionar sobre el caso, explicó que “es muy claro que el proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM contra Yasmín Esquivel, es un tema en el que no debían meterse, porque no tenían injerencia en una discusión entre dos partes particulares”, informó que fue su representada la que inició el proceso de la demanda de que. ella era la autora de la tesis y quería que se le asignaran los derechos perpetuos e inalienables.

