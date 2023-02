Unión Tepito monstruo de mil cabezas, ataca de nuevo en centro CdMx

Ante la protección que les dan algunos jefes policiacos de la Fiscalía General de Justicia tanto federal como de la Ciudad de México y funcionarios públicos del gobierno local al grupo delincuencial “La Unión De Tepito” estos se vuelven más osados, peligrosos, y a plena luz del día amenazan, extorsionan, secuestran, dan levantones y asesinan, lo anterior fue señalado por Alberto “N”, comerciante popular, fue blanco junto con otros 20 vendedores en el espacio público, quienes ofrecen sus mercancías sobre todo comida entre las calles de Palma, entre Cuba y Donceles, de amenazas y agresiones verbales por un par de jóvenes quienes dijeron pertenecer a La Unión de Tepito. Ambos sujetos, de acuerdo a los afectados les dijeron que de “entrada”, les tenían que dar cinco mil pesos y una “rentita” de 500 pesos semanales y que si no se ajustaban a sus peticiones iban a “rafaguear”, la zona sin importar que cayeran gentes inocentes”. Por lo anterior los comerciantes piden a las autoridades mayor vigilancia policiaca “por policías buenos no involucrados con estas mafias y claro que tenemos miedo por nosotros, por nuestras familias. Somos gente decente, trabajadora, lo único que buscamos es llevar el sustento todos los días para nuestros hijos”. Finalmente, aseguraron que en el transcurso del día de hoy irán a la FGJCDMX que encabeza Ernestina Godoy a presentar su demanda en contra de estos individuos y de La Unión “eso es lo que debemos hacer todos a los que buscan extorsionar o los extorsionan somos más los buenos que los malos, unidos podemos acabar con esos funcionarios públicos y policías coludidos quienes en lugar de velar por nuestra seguridad nos echan, a la fosa de los leones”. Cabe recordar, dijeron los afectados, que el año pasado un comerciante de la Merced fue amenazado con quemarle su puesto si no le “entraba”. En esa ocasión, recuerdan, que el sicario le dijo: “Nosotros somos la gente de la Unión, la placa la traemos nosotros, si no nos pagas vamos a venir y te vamos a quemar esta madre, y te vamos a mandar a chingar a tu madre”. Anteriormente más de 50 negocios de la colonia Obrera tuvieron que cerrar por las extorsiones de supuestos miembros del grupo criminal la Unión Tepito, por cierto, rafaguearon un comercio de comida entre las calles de Fernando Ramírez y Roa Bárcenas matando, a un comensal y el dueño tuvo que cerrar para que no lo asesinaran.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...