Universidades para el Bienestar, de los mejores programas de la 4T y ejemplo de manejo honesto del presupuesto: AMLO

El sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es uno de los mejores del Gobierno de la Cuarta Transformación porque da a miles de jóvenes de familias pobres la oportunidad de terminar una carrera, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó los resultados positivos de esta iniciativa y el manejo eficiente del presupuesto que se le ha destinado desde 2019.



En cuatro años se han asignado más de 4 mil millones de pesos y el monto ejercido de enero a octubre de 2022 es de mil 37 millones de pesos.



Los recursos se invierten en construcción o rehabilitación de sedes con instalaciones de calidad en las comunidades más apartadas del país, así como apoyos sociales a mil 168 docentes, administrativos y residentes de obra. Además, las y los 45 mil 581 estudiantes inscritos acceden a becas de 2 mil 450 pesos mensuales.



“Estoy muy orgulloso de las Universidades Benito Juárez. Es uno de los mejores programas del gobierno; (…) un ejemplo de que, cuando se maneja el presupuesto con honestidad, rinde”, expresó el jefe del Ejecutivo.



La directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa Elízaga, informó que, a la fecha, se han entregado 345 títulos y 540 certificados están en proceso de titulación. En tanto, mil 782 estudiantes egresarán el próximo diciembre.



Resaltó que se prioriza la formación de profesionales de la salud, por lo que 40 instalaciones están dedicadas a Medicina y Enfermería. Al respecto, anunció la creación de 55 nuevas sedes en las que también se impartirán ambas licenciaturas y 42 planteles más tendrán segunda carrera de salud.



Para 2023 están proyectados 137 planteles educativos con carreras de salud y se espera la inscripción de 60 mil estudiantes.

Así, el Gobierno de México resolverá el déficit de médicos generales y especialistas que registra el país por el abandono en sexenios anteriores.



Sobre el proceso de instalación de las sedes educativas, la directora detalló que 128 están concluidas, diez en estudios preliminares de suelo y siete en proceso de asignación de predio.



“Para nuestro crecimiento dependemos de la matrícula de estudiantes y no de determinaciones ajenas, igual que con las carreras, pero no hay determinaciones ajenas de tener construido para diez años y que después se queden vacíos los edificios, sino construimos al paso del crecimiento de la matrícula”, explicó.



Todos los planes de estudio están registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En materia de salud, están avalados por la Opinión Técnica Académica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, refirió que el programa de Universidades para el Bienestar es totalmente gratuito y los estudiantes reciben seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Esta política pública corrige la exclusión en el nivel superior, debido a ello no se condiciona el ingreso ni se aplica examen de admisión. Además, rechaza cualquier forma de discriminación, hostigamiento o abuso en contra de poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes de pueblos originarios.





