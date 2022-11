Urge combatir distribución de drogas, en escuelas: diputada Magdalena Núñez

Por Raúl Ruiz/Reportero En la actualidad simplemente no existen programas sólidos de prevención y combate a las drogas en las inmediaciones de planteles educativos, desde la educación básica hasta las universidades, “ni la promoción de pláticas de concientización son suficientes para combatir este flagelo que exponencialmente va en ascenso y que perjudica al futuro de México”, afirmó Magdalena Núñez Monreal, la Comisionada del Partido del Trabajo de la Ciudad de México, aseguró que, no basta con charlas ni encuentros sobre el consumo y el peligro de las drogas por parte de trabajadores sociales por la profundidad del problema, el cual viene desde las calles, “si no se realiza un reforzamiento severo al proyecto de seguridad contra este delito que atenta a la salud pública”.

