“Va por Edomex” supera en número de votos a “juntos haremos historia”

Por Karina A. Rocha Priego

A los mexiquenses se les han olvidado los resultados del proceso electoral del 2021, elección en la que se renovaron los 125 gobiernos municipales y diputaciones locales. Los resultados fueron contundentes. Resultados que, según Morena, fueron con los que “arrasaron en la entidad”, sin embargo, poco caso han hecho a que se tuvo más del 52 por ciento, lo que significa que tan solo la mitad de la lista nominal participó en el proceso, por lo que decir “arrasamos”, fue una expresión irresponsable.

Y, yéndonos a los números, la alianza “Va por el Estado de México” (PRI-PAN-PRD) obtuvo mayor número de votos tanto para diputados como para alcaldes aunque, es un hecho que los municipios más poblados, los ganó la alianza “Juntos haremos historia” (Morena-PT-NA).

Esto es que los resultados de la alianza “Va por el Estado de México” para la elección de diputados locales fue de 2 millones, setecientos veintisiete mil, cincuenta y tres votos, contra 2 millones, ciento treinta y siete mil, trescientos cincuenta y siete votos de la alianza “Juntos haremos historia”, habiendo una diferencia de 589 mil 696 votos.

En lo que a la elección de alcaldes se refiere, “Va por el Estado de México” obtuvo 2 millones, 708 mil 345 votos; mientras que “Juntos haremos historia” obtuvo 2 millones 224 mil 857 votos, dando una diferencia de 483 mil 488 votos.

Lo cierto hoy, queridos lectores, es que el proceso electoral que se avecina, el más competido de la historia, debe diferenciarse por la participación ciudadana; la verdadera batalla hoy es contra el abstencionismo y a favor de la vigilancia exhaustiva del proceso. Se han dicho muchas cosas en las últimas semanas, sobre todo aquellas que amedrentan a la población invitándola a NO VOTAR, en un afán de evitar ser parte de agresiones, amenazas y compra de votos que “no podrían evitar”.

Si bien es cierto que Morena -principalmente- se ha dado a la tarea -como se ha denunciado- de condicionar el voto a cambio de servicios elementales como suministro de agua, a través de fotografiar los INE’s de la población, nada garantiza que esa gente acuda a las urnas. No se quieren vender, pero no quieren perder.

Esto es que, aquellos ciudadanos que han sido “comprados” vía los programas sociales del gobierno federal, se dice se encuentran hoy entre la espada y la pared pues, aunque están en desacuerdo con el autoritarismo que aplica Morena contra el Estado de México y en todo el país, ¡no quieren perder los recursos que les regalan, por hacer nada!, porque, desgraciadamente han hecho de la población ¡unos verdaderos haraganes! Y son esos, precisamente, los que ¡rompen con los procesos electorales!, ya que, prefieren NO SALIR A VOTAR antes de perder su “recompensa” mensual.

Pero es importante señalar que Morena, en el 2021 ¡no arrasó!, que no engañen a la población, es el número de votos el que habla, insisto en que, si bien es cierto que Morena tiene los municipios más poblados, no así el número de votos. Además, no lograron mayoría absoluta en el congreso, y no deben colgarse de lo que no existe.

Para que se entienda. El electorado mexiquense debe salir a votar el próximo 4 de junio, no se debe permitir, por ningún motivo, que el abstencionismo gane esta vez, porque no es el futuro del Estado de México, ¡es el futuro de México!, el futuro de las instituciones, el futuro de la democracia, el futuro de la libertad de los mexicanos.

Ya lo comentábamos el día de ayer, México no se merece “vivir” bajo el ataque, la amenaza, la humillación y hoy, atacar a las instituciones se ha vuelto común. Entonces, ¡hay que defenderlas!.

El Estado de México está en juego y se sabe que, si pierde la “supremacía priista” que ha gobernado por años, no solo es “perder una elección”, es perder la oportunidad de que México ¡vuelva a la normalidad!, una normalidad donde la gente humilde, la de escasos recursos, salía a las calles a buscar la forma de ganarse la vida, sin necesidad de convertirse en “rémoras del gobierno” porque lo que reciben son oportunidades, no limosnas.

La normalidad de que niños y jóvenes estudien donde quieren estudiar, vestirse como quieran vestirse; que las familias de clase media puedan comprar el auto que puedan comprar y que coman, lo que quieran comer. Son tantas cosas que se han ido perdiendo poco a poco, incluso, que no vivan con el terror de perder sus tierras por una expropiación o perder sus tierras “por no querer vender a bajos precios” y que se las arrebaten, como viene sucediendo.

En fin, podríamos hablar de tantas cosas que se pueden perder, pero, sobre todo, se busca que los servidores públicos en funciones hagan su trabajo ¡a favor del pueblo! y no a favor de un “gobierno seudo socialista”. ¡Ya lo dijimos! “….. Si los servidores públicos en funciones en verdad amaran a México, sin importar a que partido político “sirven”, harían lo correcto para defender su libertad y democracia, no actuarían como “borregos sin conciencia y mucho menos voluntad”. Pero NO aman a México, aman sus “intereses personales” y nada más.

Por lo pronto los números se guardan en la memoria histórica, y lo que la historia dice del último proceso electoral llevado a cabo en el Estado de México, es que la alianza Va por el Estado de México (PRI-PAN-PRD) obtuvo 2 millones, 727 mil, cincuenta y tres votos, contra 2 millones, ciento treinta y siete mil, trescientos cincuenta y siete votos de la alianza “Juntos haremos historia”, habiendo una diferencia de 589 mil 696 votos; en lo que a los legisladores de refiere.

Y, en la elección de alcaldes, “Va por el Estado de México” obtuvo 2 millones, 708 mil 345 votos; mientras que “Juntos haremos historia” obtuvo 2 millones 224 mil 857 votos, dando una diferencia de 483 mil 488 votos, grabados e la memoria electoral del Estado de México….

