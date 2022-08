Valeria Luiselli, recibe Premio FILEM 2022

Historias de resiliencia y resistencia, así como el arraigo, el desarraigo y el sentido de pertenencia son los elementos que atraviesan, de una forma u otra, la obra literaria de la escritora mexicana Valeria Luiselli, quien compartió sus vivencias dentro del mundo de las letras con las y los asistentes a la octava edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2022.

Tras ser galardonada con el Premio FILEM 2022, primero otorgado en México en reconocimiento a su trayectoria, la autora de Desierto sonoro y Los niños perdidos sostuvo un encuentro con la comunidad lectora mexiquense, en el que resaltó la importancia de contar las historias, mediante la literatura, de aquellas personas que se enfrentan a fenómenos sociales complejos como la migración, tomando en cuenta todas las aristas que componen a un ser humano.

“Cómo hacer para contar estas historias de resiliencia y resistencia de las infancias y resultado de la violencia, la silenciosa, burocrática e institucional y que está legitimada en un país como Estados Unidos, donde se cuestiona poco a sus autoridades, sin darse cuenta de la falta de respeto a los derechos humanos básicos”, subrayó.

Durante la charla, señaló que el trabajo que desempeñó como intérprete y traductora en la Corte Migratoria de Nueva York para la defensa de infantes provenientes de países como Honduras, El Salvador y Nicaragua ha sido uno de sus principales motivos para llevar a los libros temas de los que se habla con mayor frecuencia en los medios de comunicación, pero de una manera más trágica, que ocasiona que la sociedad los borre rápidamente de su mente.

Al interactuar, en el Foro FILEM, con lectores y lectoras acerca de su obra, Valeria Luiselli recordó que ella misma ha sido parte de “un fenómeno geográfico, mundial e histórico de toda la humanidad como es la migración”, al salir desde muy pequeña de México y crecer en diferentes ciudades alrededor del mundo.

A más de una década de haber publicado su primer libro, la autora destacó que aunque ha sido reconocida en otros países con diversos premios, esta es la primera vez que recibe un galardón en su país de origen y otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Al respecto, mencionó que es “una coincidencia ser una mexicana que radica en Nueva York y está en Toluca como lo hizo alguna vez el poeta Gilberto Owen Estrada, quién fuera integrante del Instituto Científico y Literario”, quien además funge como protagonista de su libro “Los ingrávidos”.

Valeria Luiselli es considerada una de las grandes representantes de las latinoamericanas, por su talento y aportaciones a la literatura. Su trabajo ha formado parte de publicaciones como The New York Times, Granta y The New Yorker. Además, su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

En el encuentro con las universitarias, universitarios y público en general también estuvo la secretaría de Difusión Cultural de la UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja, y la directora General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad, Ivett Tinoco Garcia.

