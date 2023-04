Van por representación de organizaciones de comerciantes y no asalariados

Ante la indiferencia de los partidos políticos en la Ciudad de México, diversas agrupaciones de comerciantes informales anunciaron el registro del instituto político que realmente represente al sector, el cual ha sido botín por décadas para candidatos en las elecciones, los cuales una vez que llegan al poder se olvidan de sus promesas, convirtiéndose en sus verdugos, en conferencia de prensa, los integrantes del futuro partido del Comerciante y del Trabajador no asalariado, León Enrique Espinoza Díaz, Mauricio Chávez y María Olarte Herrera, manifestaron que se encuentran en proceso de pre afiliación “que va a decir cuántos somos, quienes somos y dónde estamos, con la intención de estar preparados para el registro que un año posterior a las elecciones de 2024, tenemos que identificas al segmento que necesitamos, requerimos dos tercios de las alcaldías o de los distritos electorales para esto”. Apuntaron, “nuestro proyecto es local surgió a partir de la falta de atención, consideración y de respeto de parte de todos los partidos políticos nacionales existentes, en especial de la CDMX, por eso consideramos que debe de haber un instituto con carácter de clase social, que nos de identidad y sentido de pertenencia, hemos padecido actos de corrupción y ataques de parte de unos alcaldes”. Indicaron, “en estos momentos contamos con alrededor de 10 mil afiliados, con presencia en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Xochimilco, en los comicios del año que entra participaremos con candidatos independientes o algún partido que se comprometa por escrito con nuestras propuestas, el fin es tener voz y representación en el Congreso de la Ciudad de México”. Recordaron, “el pasado 8 de marzo se ingresó un escrito en el marco del día internacional de la Mujer Trabajadora en el Congreso capitalino, el cual prácticamente fue ignorado y nuestras compañeras desdeñadas por el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Federico Döring Casar, sin tener respuesta alguna, en esa ocasión el panista dijo tener mucho trabajo”, subrayaron, “la soberbia, abuso de poder, represión, y corrupción son característica de los gobiernos panistas, que cobró mayor fuerza con la coalición que han hecho con el PRD y el PRI, cuya meta es obtener el poder necesario que satisfaga sus ambiciones personales, o de grupos de poder detrás de ellos, olvidándose de lo que verdaderamente debe ser el servidor público”. En ese sentido, Olarte Herrera expresó “tenían hasta septiembre de 2018 para proponer y aprobar las leyes reglamentarias que blindarían con seguridad social y certeza jurídica a tan importante segmento de la sociedad, sin embargo, los coordinadores de las diferentes bancadas con representación en el Poder Legislativo local en las I y II Legislaturas han sido omisas, sin embargo, decidieron no cumplir con lo estipulado en las Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos y de la CDMX, así como las leyes que de ellas emanan, dejando en claro que no hay partido político que realmente represente a nuestro sector”. Mencionó, el pasado 3 de agosto líderes de diversas agrupaciones de comerciantes en la capital, decidieron levantar la voz en contra de las decisiones unilaterales y arbitrarias de la alcaldesa de Azcapotzalco Margarita Saldaña Hernández, quien a su libre albedrío publicó las reglas a las actividades comerciales, y de los servicios en espacios y vías públicos,

