¡Vaya caso! Testigos de Emilio Lozoya están muertos y acuerdo con FGR parece imposible

El caso de Emilio Lozoya sobre sus procesos por su participación en los sobornos de Odebrecht y Agronitrogenados se complica cada vez más, y es que el ex director de Pemex no solo no ha podido llegar a un acuerdo con las autoridades para cancelar las acusaciones que pesan en su contra, sino que ahora se ha quedado, sin testigos, ya que tres de sus testigos clave han muerto, lo que complica su defensa en posibles juicios de tal manera que bien podrían no tomarse en cuenta.

Se trata de Édgar Torres Garrido, José Velasco Herrera y Fabiola Tapia, quienes resultaban piezas fundamentales en la estrategia legal de Lozoya Austin para corroborar su declaración en este par de casos de corrupción que lo mantienen preso en el Reclusorio Norte desde hace poco más de un año.

En el caso de Torres Garrido y Velasco Herrera vale la pena recordar que fueron los colaboradores más cercanos a Emilio Lozoya, incluso años antes de que fuera nombrado director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

