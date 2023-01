Vicente Fox destapo a Lilly Téllez, para la presidencia

***“Se va a lograr en el 2024″, aseguro el ex presidente de México, Vicente Fox Quezada.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Como sucedió en el año 2000, cuando el entonces candidato a la presidencia de la república por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, dio la gran sorpresa al ser declarado presidente electo, ahora el ex presidente destapo a la senadora Lilly Téllez como aspirante a obtener la candidatura presidencial por la alianza, cabe señalar que, de pronto la contienda por la presidencia de la República se acelero al arranque del mes de enero de este 2023 y ahora Morena no es la única fuerza política que se debate a quien elegir para el proceso electoral, pues en la oposición algunos nombres ya “suenan fuerte”, como el de la panista Lilly Téllez, quien fue destapada por el expresidente Vicente Fox. Aunque Téllez– que militó en Morena al inicio del gobierno de López Obrador– es una de las principales apuestas, según algunas encuestas, y ella misma ha expresado abiertamente sus intenciones para convertirse en presidenta de México, no había recibido el visto bueno de un exmandatario.

