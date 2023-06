“Voy a consolidar la cuarta transformación” adelanta Claudia Sheinbaum

Las cartas ya están echadas y las reglas fueron aceptadas entre los aspirantes que buscan a través del voto popular ganarse el privilegio de aspirar a la Presidencia de México como representante del partido Morena.

Y la propuesta de entrada es la de darle continuidad al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, emprendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se destacan los principios del movimiento: el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo, pero sobre todo en no regresar al modelo neoliberal y al saqueo de recursos, según lo reconoce la todavía Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoce que la continuidad tiene que ver en el sentido de que no cambie el modelo económico que se ha iniciado en este proceso de transformación.

“Voy a consolidar la cuarta transformación. La continuidad es que no regresemos a un modelo neoliberal, que no regresemos a un modelo de entrega de los recursos de la Nación a privados y a extranjeros, que no venga un gobierno corrupto. Debemos consolidar la cuarta transformación”, advirtió.

