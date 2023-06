Ya sabemos quién va a ser Coordinadora Nacional de la defensa de 4T, adelantó Claudia Sheinbaum

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la mañana de este domingo con simpatizantes en el municipio de Tecámac donde sostuvo una asamblea informativa con miras a la elección del o de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Destacó que muchas mujeres son un ejemplo y que la recién electa Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez sin duda es una de ellas, que se suma a las nueves gobernadoras del país que enriquecen la vida pública.

“Por eso decimos que es tiempo de mujeres, no es porque no se piense en los hombres o en la diversidad; es porque la mujer que participa en la vida pública enriquece la democracia. Ya se quedó a tres el callada te ves más bonita y de que las mujeres no somos capaces”, dijo.

Recordó que será a finales del mes de agosto y principios de septiembre, cuando se lleve a cabo la encuesta en todo el país y el 6 de septiembre se den a conocer los resultados.

“Ya sabemos quién será la Coordinadora Nacional de la Defensa de Cuarta Transformación”, finalizó.

