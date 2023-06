“Yo no quiero dinamitar proceso de Morena”, aclaró Marcelo Ebrard

Por otra parte el excanciller Marcelo Ebrard aseguró que los señalamientos sobre excesos en gastos y la exigencia de fiscalizar los recursos de las otras “corcholatas” no son para “dinamitar” el proceso de selección de Morena, sino que son para respetar los montos fijados por el partido y los compromisos.

“No es porque yo quiera dinamitar el proceso, sino es porque eso nos favorece y es lo que el pueblo quiere, o sea que seamos claros, seamos transparentes“.

“Yo no quiero dinamitar nada, al contrario, yo soy el que más ha ayudado el proceso, lo que dinamita el proceso es que no haya transparencia, el que se mienta, los acarreos, las dádivas, eso es lo que puede dinamitar el proceso, no yo”, subrayó ante medios durante su recorrido en Tlaxcala.

