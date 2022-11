Yucatán es ejemplo nacional en seguridad, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Yucatán es una entidad modelo en materia de seguridad que ha propiciado la paz y la tranquilidad de sus habitantes.



“Hemos trabajado de manera coordinada en beneficio del pueblo progresista, bueno de la península de Yucatán y, en particular, de este estado. (…) Este es un estado ejemplar, modelo, porque es el estado con menos incidencia delictiva en nuestro país”, enfatizó.



“Es un reconocimiento al gobierno de Yucatán, al pueblo de Yucatán, a la cultura del pueblo de Yucatán. (…) Es algo excepcional, que viene de lejos, y está demostrado que, entre más cultura se tiene, menos descomposición social, hay menos desintegración de las familias”, agregó.



En conferencia de prensa matutina desde la Base Aérea Militar No. 8 de Mérida, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, dio a conocer que, a septiembre de 2022, los delitos de trata de personas, robo a casa habitación y robo en transporte registraron una tendencia a la baja.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán ocupa el último lugar en delitos de impacto a nivel nacional.



A septiembre de este año, el homicidio doloso registró siete hechos por cada 100 mil habitantes, lo que posiciona al estado en el lugar 32.



En Yucatán están desplegados 7 mil 592 elementos operativos de la policía estatal y municipal; de esta manera logra un superávit del 29 por ciento, de acuerdo con los lineamientos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Hay 4 mil 251 integrantes operativos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, instituciones que contribuyen a contener la incidencia delictiva en Yucatán.



Los efectivos de la Guardia Nacional tienen presencia en cuatro coordinaciones regionales en Mérida, Progreso, Valladolid y Ticul. La corporación cuenta con una instalación en Tekax, que se suma a las tres cedidas por el Ejército; en breve se inaugurará una más en Motul para tener un total de cinco compañías.



La estrategia de seguridad se refuerza a fin de revertir el alza en homicidio doloso y extorsión, especialmente en Mérida, Tizimín, Kanasín y Progreso, municipios que concentran el 83 por ciento de los ilícitos en el estado debido a que en estos hay más población, acotó el titular de la Sedena.



El gobernador Mauricio Vila Dosal resaltó el trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad, especialmente en prevención de delitos; al mismo tiempo, celebró la labor de vigilancia por parte de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional.



Acompañaron al presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez.

